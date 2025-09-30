2026 年1月12日(月)より、テレ東でドラマプレミア 23「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」が放送されることが決定。主演は赤楚衛二が務め、ヒロインをカン・ヘウォンが演じる。■あらすじ小料理店「田の実」でアルバイトを始めて3年になる長谷大河(赤楚)は、かつては大学駅伝のエースとして将来を期待されていたものの、成績不振で挫折した過去を持つ。今は特別な夢があるわけではないが、店主に新メニュー考案を