27日、ファンにサインするドジャース・大谷＝シアトル（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は29日、今季の総観客動員数が7140万9421人で、3年連続で増加したと発表した。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャースは401万2470人を集め、ダルビッシュ有、松井裕樹のパドレスとともに球団の最多記録を更新した。視聴者数も米国内や日本などで軒並み上昇。NHKは平均視聴者数が昨季から20％増の265万人に達し、過