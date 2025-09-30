【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は29日、今季の総観客動員数が7140万9421人で、3年連続で増加したと発表した。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャースは401万2470人を集め、ダルビッシュ有、松井裕樹のパドレスとともに球団の最多記録を更新した。