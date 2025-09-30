アサヒがサイバー攻撃を受けた大規模なシステム障害で、出荷や受注をストップしています。アサヒグループホールディングスは、29日朝からサイバー攻撃を受けたことによるシステム障害が発生していると発表しました。グループのアサヒビールやアサヒ飲料などの酒類や飲料、食品の国内の受注や出荷がすべて止まっている他、お客さま相談室などのコールセンター業務を停止しています。個人情報や企業データなどの外部への流出はないと