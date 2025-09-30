アメリカのトランプ政権は29日、パレスチナ自治区ガザでの戦闘の終結などに向けた20項目の包括的な計画を発表、イスラエル側もこれを受け入れる考えを示しました。トランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と会談を行い、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘終結や、ガザの統治に向けた20項目に及ぶ計画の概要を説明しました。アメリカ・トランプ大統領：計画の実施はガザだけでなく、戦争そのものの即時終結を意味する。計画