自民党の総裁選挙は12日間の選挙期間の終盤戦に入ります。29日に医療・介護などの現場を視察した候補者は、いずれも「処遇改善」を訴えました。小林元経済安保相はリハビリの専門家である理学療法士の団体を訪れ、茂木前幹事長は沖縄・那覇市の自衛隊基地を視察しました。小林鷹之元経済安保相：（報酬の）公定価格の引き上げをしっかりと実行していく決意を新たにした。茂木敏充前幹事長：24時間365日の態勢で厳しい任務にあたっ