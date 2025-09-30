テレ東では2026年1月12日（月・祝）より、ドラマプレミア23「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（毎週月曜夜11時6分〜）を放送することが決定いたしました。【動画】アイドルがサムギョプサルに変身！？THE SUPER FRUIT主演、日韓共同制作ドラマ2021年にスタートした「ドラマプレミア23」では、復讐や不倫をテーマにした「夫の家庭を壊すまで」や「夫よ、死んでくれないか」など様々な話題作を放送してきました