活動再開を発表したシンガーソングライターのｍｉｌｅｔ（ミレイ）が２９日に自身のインスタグラムを更新し、ライブに向けての思いをつづった。ｍｉｌｅｔ（ミレイ）は「９月の＃ｍｉｌｅｔの日です」と始め、「今後の曲やライヴに向けて着々と準備がはじまってます。ここにきて新たな可愛すぎるギターも手に入れてしまい、ますます練習しなきゃヤバいってかんじです」とつづって、新たなギターと共に写る姿をアップ。続けて「