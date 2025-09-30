ツインズが２９日（日本時間３０日）、ロッコ・バルデリ監督を解任したと発表した。まだ４４歳のバルデリ氏は２０１９年に就任。２０１９年は１０１勝６１敗で最優秀監督賞受賞、ウィルス拡大で短縮された２０２０年は３６勝２４敗と２年連続ア・リーグ中地区で優勝したが、ポストシーズン（ＰＳ）ではストレート負け、２０２３年にも中地区優勝もＰＳで敗れ去った。今季５月に１３連勝という大型連勝で最大貯金７に伸ばしたが