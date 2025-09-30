文章は「結論」から書きなさい……。多くの文章術が推奨する、おなじみのセオリーだ。しかし、新刊『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』の著者で、出版社社長の松井謙介氏は、「ある意味正解で、ある意味間違い」だと指摘する。一体、どういうことなのか？松井氏が「結論スタート」の重大な欠陥を解説する。「結論から書け」は絶対的ルール？世の中の「日本語入門」的なテキストを見ると、かなり多くの書籍でこう