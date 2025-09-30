なかなかショッキングだった自民党総裁選に出馬する小泉進次郎農水相は、陣営の事務所が動画配信サイトでステマ・コメントを幅広く依頼していたことを認め、謝罪した。この報道のインパクトと共に今後の政局への影響について報じる。【写真を見る】麻生氏の意中の人とは…ミシュラン三つ星・超高級すし店での濃密“デート”9月25日発売の「週刊文春」は、小泉陣営で広報を担当する牧島かれん元デジタル相が「動画配信サイトで