16年ぶりとなる横綱同士の優勝決定戦の末、横綱・大の里の5度目の優勝で幕を閉じた令和7年秋場所。今場所は土俵上の熱戦とともに、土俵を取り巻く「懸賞本数」もまた、数々の記録を更新し注目されました。場所全体の総本数が史上最高を記録しただけでなく、優勝した大の里が獲得した本数も自己最高となるなど、記録ずくめの一場所となります。本稿では、歴史的な一番から懸賞本数の詳細な内訳まで、今場所を象徴するさまざまな数字