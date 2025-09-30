第70回県美術展覧会（県など主催、西日本新聞社など後援）の入賞・入選者が発表され、最高賞の西望平和賞に書部門の原川広子さん（77）＝佐世保市＝の「由良の門を」が選ばれた。同賞最高齢の受賞。洋画部門で40歳未満から選ぶ野口彌太郎賞は佐世保東翔高3年の本田愛美さん（18）＝波佐見町＝の「枝先の旅人」に決まった。展覧会は長崎市出島町の県美術館で開かれている。県内在住の10〜90代が日本画、洋画、彫刻、工芸、書、