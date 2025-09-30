大分県日田市でスポーツインストラクターとアウトドア活動の指導に取り組む河津聖駒（せいま）さん（40）が、国民スポーツ大会カヌー競技の成年男子スラローム・カヤックシングル（10月4、5日、滋賀県大津市）に出場する。今月22日に市役所を訪れた河津さんは、椋野美智子市長に出場を報告。「競技人生の集大成として臨みたい」と活躍を誓った。河津さんは、日田高時代は陸上部。福岡県久留米市の会社員時代、日田に帰郷した際