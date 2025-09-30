江戸時代のにぎわいを再現し、大分県日田の秋を盛り上げる「日田天領まつり」（11月8、9日）と「千年あかり」（11月7〜9日）が開かれる。主催する日田まつり振興会と千年あかり実行委員会は、まつりを盛り上げる出演者やコンテストへの参加を呼びかけている。日田天領まつりのハイライト「西国筋郡代着任行列」（11月9日）の郡代役には2人のうちいずれかが日田市在住の一組、七五三衣装での行列参加は10人程度を募集する。申し