長崎市議会は29日、定例会最終本会議を開き、多くの観光施設や公共施設の料金と、行政サービス手数料の一部を来年4月から値上げする条例改正案などをいずれも賛成多数で可決した。消費税増税を除いた値上げは34年ぶり。物価高などを考慮した。グラバー園1300円（現行620円）、稲佐山とふもとを結ぶ長崎ロープウェイ1900円（同1250円）など観光関係の利用料は1・5〜2倍になるほか、市民総合プール700円（同470円）なども対象に