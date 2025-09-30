1990年に始まった雲仙・普賢岳噴火災害で被害を受けた長崎県島原市安中地区の湧水路「われん川」周辺で、真っ赤なヒガンバナの花が咲き誇っている。水無川下流域に広がる安中地区は、91年6月30日の土石流に多くの家屋がのみ込まれた。だが、われん川の水源はかろうじて残っており、住民の要望で復元された。住民たちは地区の復興のシンボルとして、2000年から11年にかけて防災用の水無川導流堤沿いにおよそ千本のウメの苗木