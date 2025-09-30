リーグ2連覇を飾ったソフトバンクが29日、5日ぶりに帰ってきた地元福岡でお祝いの花束を受け取った。27日の西武戦（ベルーナドーム）で優勝が決定。28日の同カード後に都内に移動し、この日は東京から空路で福岡空港に到着。チームを代表した川瀬が日本航空の職員から花束を手渡されると、居合わせた人から歓声が起きた。