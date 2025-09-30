ソフトバンクのロベルト・オスナ投手（30）が、30日に約3カ月ぶりに1軍昇格することになった。同日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）を控えた29日、倉野投手コーチは「状態は上がってきた。層はかなり厚くなる」と期待した。加入3年目の今季は開幕から25試合に登板して3勝1敗8セーブながら、防御率4・32と不振で6月中旬に出場選手登録を外れた。その後は右肩の状態も考慮されて独自調整。9月上旬の実戦復帰後は2軍で7試合