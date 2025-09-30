今年7月、新潟県南魚沼市内の商業施設でサプリメントなど6点を盗んだ疑いで東京都の個人事業主の女が逮捕されました。窃盗（万引き）の疑いで逮捕されたのは、東京都荒川区の個人事業主の女(34)です。女は今年7月、南魚沼市内の商業施設内でサプリメントや日用品など計6点（販売価格合計1万3848円）を盗んだ疑いが持たれています。事件は、店舗から警察に万引きの被害にあった旨の通報があり、発覚。警察が店舗内の防犯カメラなど