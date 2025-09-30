テレビ朝日の田原萌々アナウンサー（27）が29日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。「もうすぐ9月も終わりですね…」と切り出すと「気が付けばまた一つ歳を重ねていました」として、今月5日に迎えた誕生日を報告。私服姿で花束を手にしたショットを載せ「27歳も明るく健やかに、これからも精進していきたいです」と意気込みをつづり「今後とも皆様よろしくお願いいたします」とあいさつした。フォロワーからは「