ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『すべての恋が終わるとしても』(毎週日曜22:15〜)の制作発表会見が都内で行われ、葵わかな、神尾楓珠、藤原丈一郎(なにわ男子)、本田望結、山下幸輝(WILD BLUE)、大塚萌香、白洲迅、市川由衣が登壇した。葵わかな「今までの人生で運命を感じたつながりは?」という質問が寄せられると、葵は「ものすごく縁が濃いから、前世で何かあったのかと思う人がいる」と明かす。「20歳くらいときに東京に引っ越