元俳優の前山剛久さん（34）が29日までに自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。前山さんは「ファンクラブ用の撮影してきました」とコメントし、最新ショットを公開。グレーのジャケット姿の前山さんが、満面の笑みを浮かべウインクしている様子が収められている。前山さんは昨年12月の投稿では有料ファンクラブ開設を報告。ブログ、不定期生配信などで構成されており、月額1080円となっている。前山さんは昨年11月の舞台「