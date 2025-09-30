◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)卓球の早田ひな選手がWTTで100勝目を飾りました。女子シングルス1回戦が29日に行われ、世界ランク13位の早田ひな選手が同24位のフランスのユエン選手に3-0(11-7、11-2、11-5)でストレート勝利を飾りました。これで100勝目に早田選手は自身のInstagramで「100勝目！いぇーい」と喜びのコメントを投稿。さらに動画では「Hi!I'm Hina.今日の今の試合で100勝目を迎えました。ありがと