なにわ男子の藤原丈一郎が、都内で行われたABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『すべての恋が終わるとしても』(毎週日曜22:15〜)の制作発表会見に葵わかな、神尾楓珠、本田望結、山下幸輝(WILD BLUE)、大塚萌香、白洲迅、市川由衣とともに登壇した。藤原丈一郎(なにわ男子)今回、桃太郎という犬との共演が多かったという藤原。「(動物との撮影は)難しかったですけど、撮影までの間にできるだけワンちゃんとコミュニケーションを取った