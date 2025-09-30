北朝鮮の高官が29日、アメリカ・ニューヨークで行われている国連総会で演説し、北朝鮮は核を絶対に放棄しないと強調しました。国連総会の演説で北朝鮮の金先敬外務次官は、アメリカと韓国、日本による軍事協力体制がより侵略的になっているなどと述べた上で、「北朝鮮に非核化を強制することは主権と生存権の放棄を要求することに等しい」と主張しました。また、金正恩総書記が核保有の立場を貫徹すると表明していることに触れつつ