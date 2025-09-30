巨人の田中将大投手が30日の中日戦で日米通算200勝をかけて先発します。今季9試合の登板で2勝4敗、防御率5.31の成績。8月21日のヤクルト戦で2勝目をあげて、日米通算200勝に王手をかけましたが、直近3試合白星とはならず。前回登板となった9月21日の中日戦では、中日の大野雄大投手との同学年対決で5回途中5失点と黒星を喫しました。今季チームは残り2試合。大台到達をかけた4度目のマウンドは、今季ラストチャレンジとなります。2