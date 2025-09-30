フリーアナウンサーの山本里菜（31）が29日に自身のインスタグラムを更新。夫婦生活のひとときを公開した。山本は26日に放送終了したTOKYO MXの朝の情報番組「おはリナ!」MCを月〜木曜日担当していた。「旦那さんありがとう♡新たなステージが始まりました！頑張るぞ大好きなお店に連れてってもらいました」と記し、プレートには「おはリナ！お疲れ様でした」と、夫から労われる様子をアップした。TBSの若林有子アナウンサ