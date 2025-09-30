俳優の清水尚弥（30）が29日までに、自身インスタグラムを更新。近影を投稿した。「New photos.」とコメントし、ストライプのシャツに身を包んだ近影を投稿。「同年代勢揃いめちゃ楽しかったナ」とコメントした。清水は、麻薬取締法違反の罪で逮捕、起訴され、24日に保釈された俳優の清水尋也被告（26）の兄。この投稿にフォロワーからは「尚弥くんが楽しそうでよかった」「色々大変だけど応援しています」「尋也さんのこと…お願