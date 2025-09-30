TBSの日比麻音子アナウンサー（32）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。世界陸上を取材したオフショットを公開した。「#東京2025世界陸上、無事に閉幕しました。もう1週間が経つというのにまだまだその余韻は体の奥底に力強く燃え続けていて改めてスポーツの力を、陸上の力を感じています。今回は、MIXゾーンでのインタビューや毎夜お送りしたハイライト、織田フィールドからのレポートに加え、初めて実況も担当させていた