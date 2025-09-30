女優の本田望結が、都内で行われたABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『すべての恋が終わるとしても』(毎週日曜22:15〜)の制作発表会見に葵わかな、神尾楓珠、藤原丈一郎(なにわ男子)、山下幸輝(WILD BLUE)、大塚萌香、白洲迅、市川由衣とともに登壇した。本田望結会見では同作にちなみ、「今までの人生で出会った宝物の記憶」をキャストが絵で発表するコーナーも。河童の絵を描いた本田は、「私、河童に驚かされたことがあって……」