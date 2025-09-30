俳優の柄本明・笹野高史・佐藤B作が、10月3日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。(左から)佐藤B作、柄本明、笹野高史＝テレビ朝日提供柄本・笹野・佐藤の3人は、演劇を始めた頃に出会った55年来の友人同士。下積み時代は、お金もないのに毎日のように飲んでは芝居について語り合ったという。共に演劇の世界で切磋琢磨してきた親友同士ならではの酸いも甘いもある思い出話を披露