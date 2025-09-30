（写真：Icon Sportswire/gettyimages）【写真】シャンパンファイトで盛り上がる大谷翔平9月末をもって、今季のMLBのレギュラーシーズンは終了した。ナショナル・リーグ、ロサンゼルス・ドジャースに移籍して2年目の大谷翔平は、今季も傑出した成績を残した。「本塁打」は、フィリーズのカイル・シュワーバーの56本に次ぐ55本。大谷はラスト2試合の時点でシュワバーに2本差に迫っていたが、ドジャースのロバーツ監督は、この試合、