羽田空港第1ターミナルにあるフードコート「Sora chika」が9月にリニューアルオープンした（写真：kash*／PIXTA）【画像32枚】実は「フードコート天国」の羽田空港。各フードコートの雰囲気はこんな感じフードコート愛好家の鬼頭勇大さんが、さまざまな街のフードコートを訪れる本連載。今回は、東京都の「空の玄関口」、羽田空港のフードコートを探訪する。3つのターミナルを有し、近年は周辺エリアの開発も進む羽田空港。その一