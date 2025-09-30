俳優の上川隆也さん（60）が29日、俳優の藤原紀香さん（54）らとともに舞台『忠臣蔵』製作発表会に登場。上川さんが藤原さんの印象を明かしました。1702年に実際に起こった“仇討ち”を題材とする『忠臣蔵』。大石内蔵助役を上川さん、大石の妻・りく役を藤原さんが演じます。作品にかける意気込みを聞かれた上川さんは「今、一堂に会してるみなさんと楽しみながらお芝居をつくっていきたいというのが第一に思っていることです」と