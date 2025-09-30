30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円安の4万5120円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5043.75円に対しては76.25円高。出来高は6915枚だった。 TOPIX先物期近は3138.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIX現物終値比6.93ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 45120 -106915 日経225mi