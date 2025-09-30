８人の騎手・調教師が２８日に開催された馬サブロー創刊２５周年記念「ファンの集い」（デイリースポーツ主催、特別協賛ｎｅｔｋｅｉｂａ）に顔をそろえ、約４００人のファンを楽しませた。天然発言連発で会場は笑いに包まれた。菅原明は「もらってうれしいプレゼントはフェラーリ。美浦まで輸送してくれたら愛を持って乗ります」と冗談を飛ばすと、「プロテインは本当にうれしい。好きなお菓子もプロテイン。体にいい物が好き