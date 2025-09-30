馬サブロー創刊２５周年記念「ファンの集い」（デイリースポーツ主催、特別協賛ｎｅｔｋｅｉｂａ）が２８日、千葉県浦安市内のホテルに約４００人の競馬ファンを集め、華やかに行われた。坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作＝は、自身初のリーディング奪取への意欲を示すとともに、フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作）で挑むＢＣクラシック・Ｇ１（１１月１日・米デルマー）でのリベンジ（昨年３着）を堂々宣言。多くの女性