9月28日に放送された『メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜』（日本テレビ系）にゲスト出演したのは、電気グルーヴのピエール瀧だ。ピエール瀧といえば、2019年にコカインなどを使用していたとして逮捕、起訴され、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受けていた。「あれから6年。執行猶予が明けてから3年でようやく地上波に戻ってきた形になります。2019年3月の逮捕時は、出演中だったラジオ番組『たまむすび』（TBS