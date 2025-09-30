日本ハムは29日、古川裕大捕手（27）と来季の契約を結ばないと発表した。今季限りでの現役引退を表明し「これからのことは考えていきたい。5年間お世話になって感謝しかない」と語った。上武大から20年ドラフト3位で入団。22年には36試合に出場したが、今季は1軍出場がなかった。一番の思い出には「ノーヒットノーランです」と22年8月27日のソフトバンク戦でポンセとバッテリーを組み、快挙をアシストした試合を挙げた。