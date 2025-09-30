クライマックスシリーズ（CS）に向けた前哨戦だ。日本ハムは、30日に敵地でのソフトバンク戦を迎える。リーグ連覇を許したライバルとの今季最終戦となる。11日からのオリックスとのCSファーストSを突破すれば、ファイナルSでソフトバンクが敵地で待つ。新庄監督はかねて「ファンのために日本一を目指してやっていく」と話している。指揮官は来季の去就について判断を球団に一任し、井川伸久オーナーも続投を熱望していることか