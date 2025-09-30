「毎日王冠・Ｇ２」（１０月５日、東京）秋のＧ１戦線を占う重要ステップレース。主役は昨年の牝馬２冠馬チェルヴィニアだ。今年に入り、らしくない競馬が続いていたが、前走のしらさぎ賞で復活の兆し。得意の府中で豪脚を復活させる。一方、データ班は、このレース２連勝中と相性のいい３歳馬からサトノシャイニングをプッシュした。▼傾向（過去１０年）一線級が始動する天皇賞・秋へのステップレース。▼人気