ソフトバンク入団4年目の藤野恵音内野手（22）は、昨季まで3年間でウエスタン・リーグでの出場が計4試合だったものの、今季は71試合と急成長。斉藤和巳3軍監督からの一言が、藤野を変えたのだった。活躍の場を広げるべく、3月からは外野手にも挑戦。内野手として培ってきた“一歩目の速さ”を発揮して、内外野守れるオールマイティーな選手を目指していく。22、23年の2軍戦の出場はいずれも2試合で、昨季はゼロだった藤野。「3