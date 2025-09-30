◇滋賀国民スポーツ大会ソフトボール少年男子の部滋賀0―15鹿児島（2025年9月29日草津市野村公園）今春の選抜に出場した滋賀学園野球部の3年生9人が、国民スポーツ大会でソフトボール少年男子の部に「本職」の4人とともに、滋賀県代表として登場。1回戦で強豪の鹿児島と対戦し、0―15の5回コールド負けを喫した。昨年の覇者、そしてソフトボールは1カ月の練習で攻略できるほど甘くなかった。放ったヒットは中西朔太郎の