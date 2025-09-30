実戦を重ねて打棒復活を図る。ソフトバンクの山川が昨年に続き、みやざきフェニックス・リーグ（10月6日開幕）でポストシーズンに向けて調整する意向を明かした。「CS（ファイナルステージ）は（10月）15日からですよね。結構空いちゃうのでね。まだ僕が考えているだけですが、試合期間が空くよりは、そっちの方がいいというのがあるので。できたら行きたいなと思っています」昨季も「キャンプが始まった場所でもう一回やり