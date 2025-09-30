柱や手すりなどがさびつき、使用中止となった「今泉浜津波避難タワー」＝12日、千葉県匝瑳市九十九里浜に面した千葉県匝瑳市の沿岸近くに整備された「今泉浜津波避難タワー」が、完成からわずか10年でさびだらけになり、安全性に問題があるとして市が使用を中止した。耐用年数を31年と見積もっていた市は「明確な原因は特定できていない」としている。建て替え費用には1億円超が見込まれ、市が対応に追われている。タワーを9月