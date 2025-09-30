リーグ優勝の歓喜もつかの間、サバイバルのゴングが鳴る。ソフトバンクの倉野信次投手コーチ（51）が29日、10月15日からのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）までの競争でメンバーを見極めると明言した。右肩のコンディション不良からの復帰を目指すロベルト・オスナ投手（30）らリリーフ3投手が1軍に昇格し、きょう30日の日本ハム戦はブルペンデーで“救援バトル”が繰り広げられる。CS突破、日本一奪回へ