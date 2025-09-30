アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と会談し、パレスチナ自治区ガザでの戦闘の終結に向け、アメリカ政府が提示した包括的な計画案で合意したことを発表しました。アメリカトランプ大統領「我々は（ガザの和平に）非常に近づいており、さらにそれを越えたといえる」イスラエルネタニヤフ首相「戦闘終結のためのあなたの計画を支持する。我々の目的を達成するものでもある」29日にホワイトハウスで行われた会