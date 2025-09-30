女優の高島礼子（61）が29日、インスタグラムを更新。オフショットを公開した。高島は「1人ラーメン」と切り出し、ラーメンやパンケーキを前にした自撮りショットを披露。「友人の舞台鑑賞の後、お腹空いてその後、徒歩帰宅」とつづり「食べたら動く」とした。フォロワーからは「ものすごい食欲ですね」「見習います」などのコメントが寄せられた。