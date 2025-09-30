グラビアアイドルの風愛（かざめ）ことり（28）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーショットを公開した。風愛は「ねこちゃん」とつづり、ピンクのリボンをあしらった透け感のあるランジェリー姿で、猫耳を付けぺたんこ座りの舌出しショットを公開した。この投稿に「メチャメチャ大好き」「超かわいい」「セクシーな猫ちゃん飼いたい」「可愛いネコちゃん」などのコメントが寄せられている。